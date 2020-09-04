Как в офисе Зеленского предали американскую разведку в интересах России — Арьев

Первая фраза в трансляции: «…зрада вищих посадових осіб України«.
Арьев напоминает, что просил Разумкова поставить на голосование вопрос о создании ТСК. Разумков проигнорировал просьбу и сделал вид, что ничего не слышал.
Итак, спецоперация по выманиванию бойцов ЧВК «Вагнер» таки была.
После опубликования первых документов (аудиозаписей) власть начала отрицать существование спецоперации.
Арьев показывает документы, подтверждающие существование операции.
После утечки информации, КГБ Беларуси арестовало «вагнеровцев». Версия о том, что они прибыли для дестабилизации обстановки в Беларуси, бессмысленна; конкретно эти «вагнеровцы» — это пулемётчики, операторы зенитно-ракетных комплексов и проч.
Арьев демонстрирует документы и аудиозаписи, подтверждающие связь «вагнеровцев» со сбитым ИЛ-76 в июне 2014.
Ещё документ — от 29 липня, с подписями следователя СБУ и генпрокурора.
Арьев говорит, что в ТКГ происходит слив интересов Украины, направление Минских договорённостей по российскому сценарию. И это имеет прямую связь со сливом спецоперации.
Требует создания временной следственной комиссии для расследования происшедшего.
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UPDATE: Депутат Гончаренко требует создания следственной комиссии. Туда уже подали кандидатуры «ЕС», «Батькивщина» и «Голос». Утверждает, что больше некому расследовать, если СБУ и ГУР отрицают, что спецоперация существует.
Арьев обещает обнародовать документы, пока не будет создана следственная комиссия.
Иванна Климпуш-Цинцадзе требует признания частных военных компаний террористическими организациями. Утверждает, что проект постановления лежит без дела в Раде.
Арьев говорит, что уже есть люди, которые готовы публично свидетельствовать по делу «вагнеровцев».
София Федина прямо обвиняет Раду в блокировании создания следственной комиссии.
UPDATE 2: Документы уже доступны на ФБ Арьева.
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