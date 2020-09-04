Как в офисе Зеленского предали американскую разведку в интересах России — Арьев

Первая фраза в трансляции: «…зрада вищих посадових осіб України«.

Арьев напоминает, что просил Разумкова поставить на голосование вопрос о создании ТСК. Разумков проигнорировал просьбу и сделал вид, что ничего не слышал.

Итак, спецоперация по выманиванию бойцов ЧВК «Вагнер» таки была.

После опубликования первых документов (аудиозаписей) власть начала отрицать существование спецоперации.

Арьев показывает документы, подтверждающие существование операции.

После утечки информации, КГБ Беларуси арестовало «вагнеровцев». Версия о том, что они прибыли для дестабилизации обстановки в Беларуси, бессмысленна; конкретно эти «вагнеровцы» — это пулемётчики, операторы зенитно-ракетных комплексов и проч.

Арьев демонстрирует документы и аудиозаписи, подтверждающие связь «вагнеровцев» со сбитым ИЛ-76 в июне 2014.

Ещё документ — от 29 липня, с подписями следователя СБУ и генпрокурора.