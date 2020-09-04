Хьюго Уивинг рассказал, почему агент Смит не появится в «Матрице 4»

Новость о запуске в производство «Матрицы 4» удивила многих фанатов этой захватывающей франшизы, но сюрпризом стал также тот факт, что в новом фильме к своим ролям вернутся Киану Ривз (Нео) и Кэрри Энн-Мосс (Тринити). Очевидно, Лана Вачовски придумала нечто весьма хитроумное, чтобы объяснить возвращение этих персонажей после событий «Матрицы: Революция». В то же время еще один важнейший герой был оставлен за бортом нового проекта – речь об антагонисте агент Смите в исполнении Хьюго Уивинга. Комментируя эту ситуацию, актер в интервью ComingSoon рассказал:

«Я думал, что мы сможем отснять мои сцены в мае, июне или июле; мы договаривались о деньгах и прочих деталях – словом, переговоры велись. Мы уже во многом определились с моим съемочным графиком, и все складывалось хорошо, но потом Лана решила, что это все не сработает. Вслед за этим она свернула переговоры. Вот такой вот поворот. В сущности, Лана посчитала, что моя занятость в Королевском национальном театре не вписывается в те даты, которые она мне отводила».

Как видим, исключение агента Смита из «Матрицы 4» было продиктовано вовсе не сценарными задумками, а накладками в рабочем графике. О сюжете нового фильма пока ничего не известно, но скорее всего зрителей ждет знакомство с неким новым злодеем – ходят слухи, что сыграет его Нил Патрик Харрис.