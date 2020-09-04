Google собирается построить техно-полис в Калифорнии для своих сотрудников

Google представила проект технополиса, наполненного офисными помещениями, магазинами, искусственными озерами, игровыми площадками и новыми домами, несмотря на то, что сотрудники сообщали, что они будут работать из дома до июля следующего года.

Во вторник компания представила предложение о реконструкции участка площадью 40 акров в Маунтин-Вью, Калифорния, где находится его международная штаб-квартира.

Впечатляющий Генеральный план Миддлфилд-парка включает в себя кампус с 1,33 миллиона квадратных футов офисных площадей, 30 000 квадратных футов торговых площадей, до 1850 жилых единиц и 20 000 квадратных футов площадей для общественных мероприятий и мероприятий, а также 12 акров открытого пространства.

На рисунках изображено утопическое зеленое пространство с городской площадью, футбольным полем и озером, жители которого катаются на байдарках и купаются.

Майкл Тимофф, директор компании по недвижимости, заявил, что он хочет, чтобы сотрудники переехали в деревню, «где многие потребности и услуги находятся в нескольких минутах ходьбы от того места, где вы живете и работаете».

Хотя техно-поселение может стать домом для некоторых инженеров Google, Мидлфилд Парк является частью инициативы по инвестированию в жилье для смягчения жилищного кризиса в Сан-Франциско, объявленной в прошлом году боссом Google Сундаром Пичаи, который пообещал построить 20 000 новых домов на сумму 1 миллиард долларов.

Технологические компании и их сотрудников давно обвиняют в создании неравенства в Сан-Франциско, в котором проживают одни из самых богатых людей в мире, но при этом в городе большой процент бездомных.

Приток рабочих со всего мира в Facebook, Netflix, Google, Apple и другие компании привел к росту стоимости жизни и недвижимости. В июне прошлого года средняя двухкомнатная квартира в Сан-Франциско стоила 3750 долларов в месяц, согласно данным американского сайта по недвижимости.

Тем не менее, некоторые из крупнейших работодателей в долине, такие как Facebook, Uber и Airbnb, обьявили своим сотрудникам, что они не вернутся в офис до следующего года, что ускорило миграцию работников, которые пользуются возможностью избежать высоких арендных ставок и стесненных русловий и могут работать из дома.

По данным риэлторов США, средняя арендная плата в Маунтин-Вью и Менло-парке, где находится Facebook, упала на 16% в годовом исчислении.