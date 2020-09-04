Фантастическое открытие физиков позволит остановить процессы старения

Исследователи объяснили, что процесс старения клеток запускается из-за потери естественного баланса электронов в молекулах. Это постоянное явление, которое является частью нашего метаболизма, но оно также отрицательно влияет на состояние клеток и вызывает патологии — такие, как сердечная недостаточность, мышечная атрофия и болезнь Паркинсона.

Ученые установили, что астронавты в космосе меньше страдают от окислительного стресса из-за дополнительного излучения, которое они получают. Поэтому исследователи в Италии хотели восстановить этот процесс на Земле и выяснили, что наночастицы оказывают такое же защитное воздействие на клетки человека на на нашей планете.

Исследователи смогли сравнить клетки образцов, которые находились на МКС и те, которые они обработали керамическими наночастицами. Исследователь Джанни Чиофани из Итальянского технологического института отметил, что эффект, который они наблюдали, означает, что наночастицы работают лучше и дольше, чем традиционные антиоксиданты или витамины.

«В результате эксперимента были получены отличные образцы для анализа с использованием новейших методов секвенирования РНК. Проведение космических исследований не похоже на традиционную лабораторную работу, так как у нас меньше образцов, мы не можем делать работу самостоятельно, и нам приходится работать в нужные сроки», — отметили они. Однако ученые считают, что для дальнейших выводов им нужны дополнительные работы.