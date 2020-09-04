Фантастическое открытие физиков позволит остановить процессы старения

Ученые из Итальянского технологического института обнаружили, что керамические наночастицы при определенных условиях могут временно остановить старение клеток. Они работают лучше, чем антиоксиданты или витамины.
Исследователи объяснили, что процесс старения клеток запускается из-за потери естественного баланса электронов в молекулах. Это постоянное явление, которое является частью нашего метаболизма, но оно также отрицательно влияет на состояние клеток и вызывает патологии — такие, как сердечная недостаточность, мышечная атрофия и болезнь Паркинсона.
Ученые установили, что астронавты в космосе меньше страдают от окислительного стресса из-за дополнительного излучения, которое они получают. Поэтому исследователи в Италии хотели восстановить этот процесс на Земле и выяснили, что наночастицы оказывают такое же защитное воздействие на клетки человека на на нашей планете.
Исследователи смогли сравнить клетки образцов, которые находились на МКС и те, которые они обработали керамическими наночастицами. Исследователь Джанни Чиофани из Итальянского технологического института отметил, что эффект, который они наблюдали, означает, что наночастицы работают лучше и дольше, чем традиционные антиоксиданты или витамины.
«В результате эксперимента были получены отличные образцы для анализа с использованием новейших методов секвенирования РНК. Проведение космических исследований не похоже на традиционную лабораторную работу, так как у нас меньше образцов, мы не можем делать работу самостоятельно, и нам приходится работать в нужные сроки», — отметили они. Однако ученые считают, что для дальнейших выводов им нужны дополнительные работы.
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