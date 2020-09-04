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Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур застукали на свидании с голливудским актером

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур застукали на свидании с голливудским актером

После развода американский актер Арми Хаммер, известный по роли в фильме «Социальная сеть», зря время не тратил. Всего через три месяца после разрыва с женой его заметили в компании 32-летней дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур — Румер.

Парочку сфотографировали на одной из улиц Лос-Анджелеса. Они мило беседовали и выглядели счастливыми. На одном из кадров даже видно, как Арми обнимает девушку за талию.

Однако, близкий к окружению 34-летнего актера источник утверждает, что пока он не ищет новых отношений, ведь совсем недавно разошелся с женой после 13 лет совместной жизни.

Он ни с кем не встречается и не находится в отношениях. – объяснил инсайдер.

Пока что Румер и Арми не комментируют статус своих отношений. Вероятно, влюбленные просто не хотят торопить события.

4 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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