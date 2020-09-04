Брэд Питт свозил новую возлюбленную в замок, в котором он сыграл свадьбу с Джоли

Анджелина Джоли просто в ярости от наглости Брэда Питта, который водит свою новую девушку по местам, где когда-то был счастлив с актрисой.

Так, появилась информация, будто актер уехал на романтическое свидание с 27-летней моделью Николь Потуральски в место, которое очень близко его сердцу и душе.

Влюбленных заметили в замке Шато Мираваль на юге Франции, где когда-то жили Питт и Джоли. Отметим, что именно здесь знаменитости поженились в 2016 году.

По словам очевидцев, Брэд и Николь наслаждались местными пейзажами и часто наведываются в деревню. Кроме того, пользователи сети обратили внимание на последнюю публикацию новой пассии 56-летнего мужчины.

Потуральски опубликовала фото в пиджаке на голое тело, оставив очень загадочную подпись, при помощи которой будто обратилась ко всем хейтерам, которые обсуждают ее роман с Питтом.

Все дело в вашем мышлении. – написала модель, которая знакома с актером не один год.