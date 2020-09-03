Вера Брежнева в пиджаке и вьетнамках рассказала о долгожданном отдыхе

Одна из самых знаменитых блондинок современного шоу-бизнеса Вера Брежнева похвасталась подписчикам стильным образом, который дополнила оригинальной обувью.

Надев черные брюки широкого кроя и пиджак цвета хаки с поясом на талии, певица рассказала о том, что 1 сентября испытала необычные ощущения. А все потому, что она впервые за 11 дней сумела устроить себе выходной и насладиться спокойным времяпрепровождением.

Фолловеры исполнительницы оценили ее look комплиментами и пожелали с максимальной пользой провести долгожданный день, свободный от рабоче-концертных забот.