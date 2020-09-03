Валентин Гафт впал в деменцию и потерял разум

Его жена Ольга Остроумова рассказала о тяжелом состоянии актера. По ее словам, Валентин не любит скопления людей, поэтому семья не стала устраивать масштабный праздник. Ведь актеру не рекомендуются перегрузки и излишнее волнение.

Также Ольга подтвердила слухи о том, что Валентин Графт не может самостоятельно передвигаться.

«Это лежачий больной. Мы за ним ухаживаем, в кресле вывозим гулять. Он не разговаривает. Все понимает, порой что-то говорит — без звука. Но мы его научились понимать», — отметила Остроумова.

Стоит отметить, что и сама жена с трудом передвигается после операции на коленях. Поэтому сейчас близкие всеми силами стараются помочь актеру. Они часто приезжают к нему в гости и делают все хозяйственные дела.