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Валентин Гафт впал в деменцию и потерял разум

Вчера, 2 сентября, советскому и российскому актёру театра и кино Валентину Гафту исполнилось 85 лет. Однако праздновать свой юбилей он не стал из-за тяжелых проблем со здоровьем. Напомним, что в том году Валентин перенес инсульт, после которого не может восстановиться. Из-за тяжелых осложнений Валентин Иосифович не может вставать с постели и нормально разговаривать.

Его жена Ольга Остроумова рассказала о тяжелом состоянии актера. По ее словам, Валентин не любит скопления людей, поэтому семья не стала устраивать масштабный праздник. Ведь актеру не рекомендуются перегрузки и излишнее волнение.

Также Ольга подтвердила слухи о том, что Валентин Графт не может самостоятельно передвигаться.

«Это лежачий больной. Мы за ним ухаживаем, в кресле вывозим гулять. Он не разговаривает. Все понимает, порой что-то говорит — без звука. Но мы его научились понимать»,

— отметила Остроумова.

Стоит отметить, что и сама жена с трудом передвигается после операции на коленях. Поэтому сейчас близкие всеми силами стараются помочь актеру. Они часто приезжают к нему в гости и делают все хозяйственные дела.

3 сентября, 2020 | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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