В Корее собирают первый истребитель-невидимку

Южнокорейская компания KAI приступила к окончательной сборке первого прототипа перспективного истребителя KF-X, разработка которого ведется с 2016 года. Как сообщает Flightglobal, в ближайшее время планируется произвести стыковку фюзеляжа и консолей крыла боевого самолета. Согласно действующим планам, выкатка первого образца истребителя состоится в апреле 2021 года.

Истребитель KF-X создается в одноместной и двухместной версиях. Длина самолета составит 16,9 метра, размах его крыла — 11,2 метра, а высота — 4,7 метра. Максимальная взлетная масса истребителя составит 25,4 тонны. Самолет сможет выполнять полеты на скорости до 1,9 числа Маха. Перспективный истребитель получит 10 точек подвески для ракет, бомб и различных подвесных контейнеров.

Разработку истребителя планируется завершить к 2026 году, после чего корейские военные начнут закупать KF-X. ВВС Южной Кореи планируют приобрести 120 новых самолетов к 2032 году. Они должны будут заменить устаревшие F-4 Phantom II и F-5 Freedom Fighter / Tiger II.

Производство и модернизация KF-X будут осуществляться по американской схеме — версиями. Первая версия истребителя — Block 1 — будет выпускаться до 2028 года. Она получит ограниченную номенклатуру вооружений. Версия Block 2 будет запущена в серийное производство с 2029 года. Ее боевые возможности уже ограничены не будут.

Разработчики планируют начать летные испытания истребителя KF-X в 2022 году и завершить в 2026-м. Серийное производство нового самолета запланировано на 2028 год. Истребители первой партии не будут иметь полной номенклатуры вооружений, однако с 2029 года самолеты будут выпускаться уже в полной боевой конфигурации.