В бельгийском фонтане нашли шкатулку с сердцем мэра

Таким образом подтвердилась старинная городская легенда о том, что в сердце города лежит настоящее человеческое сердце. Шкатулка пролежала в кладке фонтана почти 140 лет.

На востоке Бельгии в центре города Вервье при реставрации фонтана рабочие обнаружили цинковую шкатулку, внутри которой находилась банка с заспиртованным сердцем первого градоначальника Пьера Давида. На шкатулке различается гравировка: «Сердце Пьера Давида было торжественно помещено в памятник 25 июня 1883 года».





Мэр умер в 1839 году, однако фонтан, названный в его честь, появился лишь спустя 44 года. После смерти градоначальника местные власти основали фонд для сбора средств на памятник, а хирурги с согласия родственников извлекли сердце Пьера Давида, чтобы его можно было спрятать в мемориале.



Чтобы накопить деньги на строительство фонтана потребовались десятилетия — все это время сердце Пьера Давида хранилось в здании муниципалитета. Сообщается, что сердце мэра преодолело не только экономические, но и этические преграды: после его смерти было много споров о целесообразности такого захоронения.

В Вервье существовала старинная городская легенда, которая гласила, что «в сердце города лежит настоящее человеческое сердце». И эта легенда оказалась реальностью. «Городская легенда стала реальностью: шкатулка находилась в верхней части фонтана, прямо возле бюста Пьера Давида, за камнем, который мы убрали во время ремонта фонтана», — поделился представитель Вервье Максим Дегей.

Пьер Давид стал первым мэром Вервье в 1800-ом году, когда Бельгия еще была частью Франции. Он пробыл на посту восемь лет. Затем после того как страна обрела независимость от Нидерландов (голландское правление длилось 15 лет — с 1815 по 1830 годы) в ходе Бельгийской революции, в 1830 году Пьера Давида вновь избрали мэром.

В свой первый срок на посту градоначальника Давид обеспечил город собственной пожарной командой, что в те времена было очень прогрессивным нововведением. Также он построил среднюю школу, и главное — полностью восстановил разрушенный после революции город.

Сейчас шкатулка с сердцем Пьера Давида выставлена в Городском музее изобразительных искусств.