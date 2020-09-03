Ученые впервые сфотографировали искусственную темную материю в космосе

Космологи увеличили масштаб изображения мельчайших сгустков темной материи в виртуальной вселенной, которые могут помочь им найти ее в реальном космосе. Международная группа исследователей использовала суперкомпьютеры в Европе и Китае, чтобы сосредоточиться на типичном регионе компьютерной Вселенной. Увеличение, которого они смогли достичь, эквивалентен возможности увидеть блоху на поверхности Луны. Это позволило им сделать подробные изображения и проанализировать сотни виртуальных сгустков темной материи (или ореолов) от самых больших до самых крошечных. Частицы темной материи могут сталкиваться с античастицами темной материи около центра гало, где, согласно некоторым теориям, они превращаются во всплеск энергичного гамма-излучения. Результаты ученых, опубликованные в журнале Nature, могут означать, что эти очень маленькие ореолы могут быть идентифицированы в будущих наблюдениях по излучению, которое они, как считается, испускают.
Соавтор исследования, Карлос Френк, профессор фундаментальной физики из Огдена в Институте вычислительной космологии Даремского университета, Великобритания, заявил: «Увеличивая масштаб этих относительно крошечных ореолов темной материи, мы можем вычислить количество излучения, которое ожидается от разных источников. Большая часть этого излучения будет испускаться ореолами темной материи, слишком маленькими для того, чтобы содержать звезды, и будущие обсерватории гамма-излучения могли бы обнаруживать эти излучения, делая эти небольшие объекты индивидуально или коллективно „видимыми“. Это подтвердит гипотезу о природе темной материи, которая, возможно, не совсем темная».
Большая часть вещества во Вселенной темная (за исключением гамма-излучения, которое они излучают в исключительных обстоятельствах) и полностью отличается по природе от вещества, из которого состоят звезды, планеты и даже люди.
Вселенная примерно на 27% состоит из темной материи, а остальная часть состоит в основном из столь же загадочной темной энергии. Обычная материя, такая как планеты и звезды, составляет относительно небольшие 5% Вселенной.
Галактики образовывались и росли, когда газ охлаждался и конденсировался в центре огромных сгустков этой темной материи — так называемых гало темной материи. Астрономы могут сделать вывод о структуре больших гало темной материи по свойствам галактик и газа внутри них.
Самые большие гало содержат огромные скопления сотен ярких галактик, которые весят в 1000 триллионов раз больше, чем наше Солнце. Однако у ученых нет прямой информации о меньших гало темной материи, которые слишком малы, чтобы вместить в себя галактику. Их можно изучить только путем моделирования эволюции Вселенной на большом суперкомпьютере.
Согласно современным научно-популярным теориям о темной материи, которые лежат в основе нового исследования, самые маленькие, как полагают, имеют ту же массу, что и Земля.
Моделирование проводилось с использованием суперкомпьютера Cosmology Machine, входящего в систему высокопроизводительных вычислений DiRAC в Дареме, финансируемого Советом по науке и технологиям (STFC), и компьютеров Китайской академии наук.
Увеличив виртуальную вселенную с такими микроскопическими деталями, исследователи смогли изучить структуру ореолов темной материи, масса которых варьируется от Земли до большого скопления галактик.
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