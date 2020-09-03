Ученые впервые сфотографировали искусственную темную материю в космосе

Соавтор исследования, Карлос Френк, профессор фундаментальной физики из Огдена в Институте вычислительной космологии Даремского университета, Великобритания, заявил: «Увеличивая масштаб этих относительно крошечных ореолов темной материи, мы можем вычислить количество излучения, которое ожидается от разных источников. Большая часть этого излучения будет испускаться ореолами темной материи, слишком маленькими для того, чтобы содержать звезды, и будущие обсерватории гамма-излучения могли бы обнаруживать эти излучения, делая эти небольшие объекты индивидуально или коллективно „видимыми“. Это подтвердит гипотезу о природе темной материи, которая, возможно, не совсем темная».

Большая часть вещества во Вселенной темная (за исключением гамма-излучения, которое они излучают в исключительных обстоятельствах) и полностью отличается по природе от вещества, из которого состоят звезды, планеты и даже люди.

Вселенная примерно на 27% состоит из темной материи, а остальная часть состоит в основном из столь же загадочной темной энергии. Обычная материя, такая как планеты и звезды, составляет относительно небольшие 5% Вселенной.

Спроецированная карта плотности темной материи, созданная с помощью моделирования, измеряющая 2,4 миллиарда световых лет с каждой стороны. Вложенный квадрат (нижний левый) является самым глубоким увеличением в модели: его всего 783 световых года в поперечнике, что в 500 раз больше солнечной системы. На вставленном квадрате самые маленькие ясно видимые гало темной материи имеют массу, сравнимую с массой Земли (0,000003 массы Солнца). Предоставлено: д-р Сонак Бозе, Центр астрофизики Гарвардского университета.

Галактики образовывались и росли, когда газ охлаждался и конденсировался в центре огромных сгустков этой темной материи — так называемых гало темной материи. Астрономы могут сделать вывод о структуре больших гало темной материи по свойствам галактик и газа внутри них.

Самые большие гало содержат огромные скопления сотен ярких галактик, которые весят в 1000 триллионов раз больше, чем наше Солнце. Однако у ученых нет прямой информации о меньших гало темной материи, которые слишком малы, чтобы вместить в себя галактику. Их можно изучить только путем моделирования эволюции Вселенной на большом суперкомпьютере.

Спроецированная карта плотности темной материи, созданная с помощью моделирования, измеряющая 2,4 миллиарда световых лет с каждой стороны. . Средний квадрат (вверху справа) имеет диаметр чуть менее миллиона световых лет. Самый маленький квадрат (внизу слева) — это самое глубокое увеличение: его всего 783 световых года в поперечнике, что в 500 раз больше солнечной системы. В промежуточном квадрате (вверху справа) самые большие гало темной материи имеют массу, аналогичную массе богатого скопления галактик (в миллион триллионов раз больше массы Солнца). В самом маленьком квадрате (внизу справа) самые маленькие четко видимые гало имеют массу, сопоставимую с массой Земли (0,000003 массы Солнца). Предоставлено: д-р Сонак Бозе, Центр астрофизики Гарвардского университета.

Согласно современным научно-популярным теориям о темной материи, которые лежат в основе нового исследования, самые маленькие, как полагают, имеют ту же массу, что и Земля.

Моделирование проводилось с использованием суперкомпьютера Cosmology Machine, входящего в систему высокопроизводительных вычислений DiRAC в Дареме, финансируемого Советом по науке и технологиям (STFC), и компьютеров Китайской академии наук.

Увеличив виртуальную вселенную с такими микроскопическими деталями, исследователи смогли изучить структуру ореолов темной материи, масса которых варьируется от Земли до большого скопления галактик.