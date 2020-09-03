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Трансгендер и небинарный герой появятся в сериале «Звездный путь: Дискавери»

В третьем сезоне фантастического сериала «Звездный путь: Дискавери» появятся небинарный герой и персонаж-трансгендер. Об этом пишет THR.

Новых персонажей сыграют небинарный актер Блу дель Баррио и трансгендер Иэн Александр соответственно. Таким образом шоураннеры проекта Алекс Куртцман и Мишель Парадайз намерены привлечь внимание новой аудитории, подчеркнув инклюзивность сериала.

Блу дель Баррио исполнит роль небинарной личности по имени Адира, обладающей высоким интеллектом. По словам сценаристов, Адира в третьем сезоне подружится с гей-парой Пола Стеметсу и Хью Калбера. Иэн Александр сыграет трансгендера Грэя — чуткого героя, который столкнется с неожиданным поворотом судьбы.

Премьера третьего сезона сериала «Звездный путь: Дискавери» состоится на стриминговом сервисе CBS All Access 15 октября.

3 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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