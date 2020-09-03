Совершен первый публичный демонстрационный полет летающего автомобиля SkyDrive

Развитие автономного индивидуального воздушного транспорта является одним из направлений способных снизить загруженность транспортной системы современного мегаполиса. Активное изучение возможности использовать для решения этой проблемы индивидуальные летающие автомобили ведется компанией SkyDrive Inc, мировым лидером среди разработчиков городского мобильного воздушного транспорта. 25 августа компания провела публичный демонстрационный полет своей новой модели летающего автомобиля SD-03.
Это была первая публичная демонстрация летающего автомобиля в Японии. Полет проходил на испытательном полигоне Toyota площадью 1 га, являющегося одним из крупнейших полигонов в Японии и базой для разработки компании. Корпорация Toyota выступает партнеров SkyDrive по разработке летающих автомобилей.
Коптер SkyDrive SD-03 представляет собой одноместное устройство способное совершать вертикальный взлет и посадку (eVTOL). Габаритные размеры SD-03 составляют два метра в высоту и по четыре метра в ширину и длину. В движение летающий автомобиль приводится четырьмя электродвигателями, каждый из которых вращает свой набор винтов, направленных в разные стороны и защищенных обтекателями.
Полет над полигоном проходил на протяжении 4-х минут. Управление SkyDrive SD-03 в воздухе осуществлял пилот, однако бортовой компьютер контролировал безопасность и стабильность полета. Технический персонал с земли отслеживал характеристики авто и параметры полета.
Проведенный полет является частью мероприятий по улучшению технических характеристик устройства, необходимых для достижения полного соответствия положениям о безопасности Закона о гражданской авиации. Компания планирует уже до конца 2020 года получить разрешение для полетов за пределами испытательного полигона. Полноценный запуск коммерческой программы для эксплуатации SkyDrive SD-03 намечен на 2023 год.
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