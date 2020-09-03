Совершен первый публичный демонстрационный полет летающего автомобиля SkyDrive

Это была первая публичная демонстрация летающего автомобиля в Японии. Полет проходил на испытательном полигоне Toyota площадью 1 га, являющегося одним из крупнейших полигонов в Японии и базой для разработки компании. Корпорация Toyota выступает партнеров SkyDrive по разработке летающих автомобилей.

Коптер SkyDrive SD-03 представляет собой одноместное устройство способное совершать вертикальный взлет и посадку (eVTOL). Габаритные размеры SD-03 составляют два метра в высоту и по четыре метра в ширину и длину. В движение летающий автомобиль приводится четырьмя электродвигателями, каждый из которых вращает свой набор винтов, направленных в разные стороны и защищенных обтекателями.

Полет над полигоном проходил на протяжении 4-х минут. Управление SkyDrive SD-03 в воздухе осуществлял пилот, однако бортовой компьютер контролировал безопасность и стабильность полета. Технический персонал с земли отслеживал характеристики авто и параметры полета.



Проведенный полет является частью мероприятий по улучшению технических характеристик устройства, необходимых для достижения полного соответствия положениям о безопасности Закона о гражданской авиации. Компания планирует уже до конца 2020 года получить разрешение для полетов за пределами испытательного полигона. Полноценный запуск коммерческой программы для эксплуатации SkyDrive SD-03 намечен на 2023 год.