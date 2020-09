Турция сообщила о российских военно-морских учениях в Средиземном море Известная украинская актриса стала мамой во второй раз » Скончался автор главной песни «Мадагаскара» В США в возрасте 49 лет скончался популярный американский диджей колумбийского происхождения Эрик Морило. Как сообщает издание TMZ, тело автора знаменитого хита «I Like to Move It», ставшего заглавной композицией мульфильма «Мадагаскар» и продолжений, было обнаружено полицией в его доме. Причина смерти пока не уточняется, стражи порядка утверждают, что следов насилия не обнаружено. Морило являлся лауреатом множества престижных профессиональных премий, в том числе DJ Awards, Best House DJ, трижды он становился обладателем награды Best International DJ. Он также был успешным продюсером и владельцем лейбла Subliminal Records. Песня «I Like to Move It» была выпущена в 1993 году и быстро завоевала огромную популярность по всему миру. Во многих странах трек стал платиновым и золотым. Его второе «рождение» произошло после выхода в прокат серии мультфильмов «Мадагаскар», рассказывающих о приключении друзей, сбежавших из зоопарка в Нью-Йорке. Ожидалось, что четвертая часть будет представлена зрителям еще в 2018 году, однако ее производство было отложено. Вполне возможно, что она выйдет на экраны в 2022 году.

загрузка...