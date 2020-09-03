Сирия: в результате израильских ударов погибли 16 боевиков

Израильские авиаудары по восточной Сирии привели к гибели 16 поддерживаемых Ираном боевиков в четверг, 3 сентября. Об этом сообщила Сирийская организация по правам человека.

«Убитые были иракскими военизированными боевиками, лояльными Ирану, семеро из которых были убиты за пределами города Маядин», — сообщил Рами Абдул Рахман, глава организации.

Остальные девять человек погибли в результате ударов к югу от города Албу Камаль, на границе с Ираком дальше на восток.

Ранее местные СМИ сообщали, что сирийские системы ПВО были активированы после атаки на город Хомс в среду вечером.

Сирийская армия заявила, что израильские самолеты обстреляли ракетами авиабазу Т4, расположенную в этом районе.

Сирийский военный источник сообщил официальному информационному агентству страны, что «в 22:23 израильский истребитель выпустил ракеты по авиабазе, и системы обороны перехватили большую часть ракет».



Напомним, ранее сообщалось, что ночью 3 сентября сирийские ПВО были активированы из-за атаки против стратегически важной авиабазы Т4 близ Хомса.

https://mignews.com/news/disasters/world/030920_130235_59135.html