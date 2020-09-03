Селена Гомес призналась в психическом заболевании

28-летняя Селена Гомес ранее неоднократно откровенно рассказывала поклонникам о панических атаках и затяжных депрессиях, которыми она страдает. На этой неделе певица в очередной раз затронула тему ментального здоровья. Звезда призналась, что долгое время страдала из-за того, что врачи не могли поставить ей правильный диагноз. Лишь спустя некоторое время она узнала, что у нее биполярное расстройство.

Эта тема мне очень близка. Я всегда была честна относительно своего психического здоровья, поэтому понимала, что обязательно должна этим поделиться. Я знаю, что над многими людьми с такими же проблемами все еще висит клеймо, а они сами даже не знают своего диагноза. Это очень расстраивает, ведь в такие моменты ты осознаешь, насколько одинок. Ты чувствуешь себя сумасшедшим и задаешь себе вопрос: «Почему другие люди не испытывают то, что испытываю я?»

— поделилась Селена.

Селена Гомес

Гомес также призвала всех своих поклонников серьезно подходить к вопросам психического здоровья и призналась, что ей было очень непросто справляться со своими проблемами в период самоизоляции. Звезда также поблагодарила всю свою семью и близких друзей, которые помогли ей достойно пройти через эти испытания.

Это разбивает мне сердце, потому что на самом деле я не знаю, как найти слова. Просто хочу сказать, что не прошла бы через все это без своей семьи и друзей. Я думаю, что общение и связь с близкими людьми — это то, что помогает мне оставаться в здравом уме. И еще мне очень нравится гулять, проводить время на природе. Звучит довольно банально, но это действительно работает,

— рассказала Гомес о трудностях, с которыми столкнулась на карантине.

Накануне Селена также объявила о запуске собственной линии косметики под названием Rare Beauty. В беседе с изданием Cosmopolitan Гомес рассказала, что вдохновение для реализации этого проекта появилось у нее после того, как в прошлом году она сильно поправилась и начала подвергаться нападкам хейтеров из-за своей фигуры.

Тогда Селена набрала вес из-за приема лекарств, которые помогали ей бороться с волчанкой (аутоиммунное заболевание, характеризующееся системным поражением различных органов и сосудов), однако на тот момент никто из поклонников не знал, что же стало истинной причиной сильных изменений во внешности звезды.

Я стала очень неуверенной в себе. Из-за волчанки мой вес часто колеблется, поэтому мне довольно быстро пришлось обрасти толстым панцирем, чтобы противостоять нападкам недоброжелателей. Это просто отвратительно. Поэтому мне захотелось превратить свой бренд в сообщество с определенным образом жизни, чтобы выйти за рамки макияжа и показать вам, как его стоит применять. Речь идет не только о макияже, но и об отношениях, которые у вас с ним складываются,

— объяснила свой посыл Гомес.