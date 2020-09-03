Россию обвинили в хакерской атаке на грузинский Минздрав

Российские спецслужбы могли организовать хакерскую атаку 1 сентября на систему Минздрава Грузии. Об этом заявил председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили, передает «Интерфакс».

Других данных он не привел.

По версии следствия, целью атаки было незаконное присвоение и использование хранящейся в базах данных центрального аппарата министерства. «Кибератака была осуществлена специальной службой одной из зарубежных стран», — заявили в МВД Грузии. Там уточнили, что часть полученной путем взлома информации была загружена на некий иностранный сайт.

Ранее, в феврале текущего года, в Грузии уже обвиняли Россию в кибератаках, которым подверглись правительственные и коммерческие сайты 28 октября. Как заявлял грузинский МИД, атаки координировало Главное управление Генштаба ВС РФ, а целью хакеров были сайты администрации президента, судебной системы, муниципалитетов, государственных и коммерческих учреждений и СМИ. Представитель МИД Владимир Константиниди заявил, что действия РФ были направлены «на подрыв национальной безопасности Грузии».