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Роберт Дауни мл. оценил шанс на возвращение Железного Человека

Роберт Дауни мл. оценил шанс на возвращение Железного Человека

Исполнитель роли Железного Человека в фильмах киновселенной Marvel Роберт Дауни мл. поставил точку в спорах фанатов о возможном возвращении его персонажа в следующих экранизациях комиксов. В беседе с автором подкаста SmartLess Джейсоном Бейтманом актер заявил, что «для него все закончено».

Однако он не уточнил, имеется ли в виду его участие в фильмах в качестве главного героя или же в том числе и возможное эпизодическое участие. Отметим, что, по неподтвержденным пока слухам, Тони Старк, может появиться в одной из сцен фильма «Черная Вдова», однако будет ли это специально созданный для фильма эпизод или же его создатели используют не вошедший в другие экранизации, пока неизвестно.

3 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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