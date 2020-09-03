Правозащитники: Почти 40 журналистов были убиты или отравлены в России, «пока Путин у власти»

С момента вступления Владимира Путина в должность президента РФ в 2000 году в России были убиты 36 оппозиционных журналистов и блогеров. Такие данные представили сотрудники международной правозащитной организации «Репортеры без границ» (RSF).

За это же время еще несколько выжили после отравлений. При этом случаи нападений или отравлений вряд ли когда-либо будут раскрыты, потому что «безнаказанность людей, совершающих подобные преступления, является серьезной проблемой для России», полагают правозащитники.

«Создать неуверенность и страх, заставить замолчать критические голоса — такова цель атак и отравлений», — указано в заявлении. Там также есть отсылка к недавнему отравлению оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас проходит лечение в ФРГ, аналогичному инциденту с издателем портала «Медиазона» Петром Верзиловым, делом журналистки Анны Политковской, российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы и других.

Кроме того, российские власти ведут наступление на свободу слова и в интернете, уверены правозащитники, отмечая, что пользователи Сети из РФ могут быть приговорены как к огромным штрафам и к реальным срокам лишения свободы за посты или репосты.

В рейтинге свободы прессы Россия занимает 149-е место из 180, уточняет DW.