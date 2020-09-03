Отключение России от SWIFT все ближе

Отключение России от системы межбанковских платежей SWIFT в рамках возможного пакета санкций за отравление Алексея Навального маловероятно, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.«Я не думаю, что отключат от SWIFT, потому что тогда сразу будет понятно, что это политически мотивированное решение, которое шито белыми нитками», — сказал он «Интерфаксу» в среду.

«Самое главное, что оно ни к чему хорошему не приведет ни европейские страны, ни США. Хотя Америку, наверное, в меньшей степени, но страны, с которыми у нас достаточно крупный товарооборот, достаточно большой объем операций проходит через систему SWIFT, серьезно пострадают тоже. Это решение ударит и по нашим партнерам», — пояснил Аксаков.

Россия, по его словам, адаптировалась к экономическим санкциям и принимала меры с точки зрения поддержания экономики.

«Нам уже ничего не страшно», — сказал Аксаков.

«Я допускаю, что против каких-то политических персон будут решения приниматься, а чисто экономические меры, сейчас все убедились, что они не работают. Основные потери — имиджевые, влияющие как раз на привлечение займов и расширение торговли, а с точки зрения подрыва экономики любые решения Запада преодолимы», — добавил он.

Западные лидеры, по его словам, «должны понимать», что даже если действительно отравили «Новичком» в России, то «это откровенная провокация, которая направлена специально против российских властей».

«Отравлять «Новичком» внутри страны так глупо, примитивно», — высказал мнение депутат, подчеркнув, что информация из Германии «требует еще проверки».

Правительство канцлера Ангелы Меркель заявило, что анализы Навального, исследованные медиками Бундесвера, «недвусмысленно» указывают на то, что лидер российской оппозиции отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок».

«Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его хотели заставить замолчать», — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, добавив, что правительство РФ должно дать объяснения по инциденту.

К призыву присоединились Британия и США, пообещавшие «добиться привлечения к ответственности» виновных в отравлении, «куда бы ни привели доказательства».