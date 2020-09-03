«Особняк с привидениями» с Эдди Мерфи получит вторую жизнь

Disney снимет перезапуск фэнтезийной комедии Роба Минкоффа «Особняк с привидениями», главную роль в котором играл Эдди Мерфи.
Сценарий новой ленты напишет Кэти Дипполд («Охотники за привидениями», «Копы в юбках»).
О дате выхода не сообщается.
«Особняк с привидениями» 2003 года основан на популярном аттракционе парка «Диснейленд».
В центре сюжета ленты оказываются супруги Джим и Сара Эверсы (Эдди Мерфи и Марша Томасон), которые работают риэлторами. Однажды они вместе с детьми отправились осматривать старинное поместье. Однако из-за непогоды героям пришлось здесь заночевать. Со временем Эверсы начали понимать, что в этом доме происходит нечто странное.
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