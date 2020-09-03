Огромная Ребел Уилсон показалась в обтягивающем платье

Актриса поделилась, сколько ей осталось сбросить до заветной формы.

Известная австралийская актриса Ребел Уилсон, которая ошеломила феноменальным похудением, рассекретила свой вес.

На странице в Instagram 40-летняя знаменитость запостила фото, на котором позировала возле дома в обтягивающем синем платье. Звезда, которая всегда имела пышные формы, невероятно постройнела и теперь весит 83 кг. По словам Уилсон, ее цель — 75 кг.

Спасибо за поддержку на моем пути к здоровью. Вчера ночью я потянулась к конфетам, но подумала, что лучше не надо. И вместо этого выпила воды. Мне осталось 8 килограммов к моей цели. Надеюсь, до конца года у меня все получится — написала актриса.

В ответ восторженные пользователи поддержали кумира. Также пользователи отметили, что сейчас актриса прекрасно выглядит.