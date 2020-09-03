Совершен первый публичный демонстрационный полет летающего автомобиля SkyDrive Риск умереть в свой день рождения очень высок, — учёные » Microsoft закроет свои розничные магазины навсегда За последнее десятилетие Microsoft начала расширять свое розничное присутствие, стремясь создать такой же опыт покупок, как у Apple.

Microsoft заявила, что закрытие ее физически размещенных точек «приведет к начислению налога до 450 млн долл. США, или 0,05 долл. США на акцию», которое будет зафиксировано в текущем квартале, который заканчивается 30 июня.

Впятницу Microsoft заявил, что навсегда закроет все свои розничные магазины

Microsoft объявила, что навсегда закроет свои 83 магазина. Вместо них компания сосредоточится на своем интернет-магазине на Microsoft.com, где клиенты могут обратиться за поддержкой, продажами, обучением и многим другим.

Microsoft заявила, что члены ее розничной команды будут работать на сайте, а не в магазине. Представитель Microsoft заявил, что у всех сотрудников будет возможность остаться в компании.

«Наши продажи выросли в Интернете, поскольку наш портфель продуктов превратился в основном в цифровые предложения, а наша талантливая команда доказала свою успешность в обслуживании клиентов за пределами любого физического местоположения», — заявил в своем блоге вице-президент корпорации Microsoft Дэвид Портер . «Мы благодарны нашим клиентам из Магазина Microsoft и с нетерпением ждем продолжения их обслуживания в Интернете и с нашей командой розничных продаж в корпоративных офисах Microsoft».

В последнее десятилетие Microsoft начала расширять свое присутствие в розничной торговле, пытаясь создать такой же опыт покупок, как в Apple, где люди могли бы попробовать новое программное и аппаратное обеспечение Microsoft, созданное как Microsoft, так и ее партнерами. Microsoft даже построила магазин на 5-й авеню в Нью-Йорке, в нескольких кварталах от знаменитого стеклянного магазина Apple.

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Похоже, что решение было принято после того, как Microsoft решила временно закрыть магазины в марте из-за распространения коронавируса. Microsoft заявила, что закрытие ее физического местоположения «приведет к начислению до налогообложения примерно 450 млн долл. США, или 0,05 долл. США на акцию, которое будет зафиксировано в текущем квартале, который заканчивается 30 июня. Это взлеты и падения», — сказали в компании.

«Microsoft продолжит инвестировать в свои цифровые витрины на Microsoft.com и магазины в Xbox и Windows, охватывая более 1,2 миллиарда человек каждый месяц на 190 рынках», — говорится в сообщении. «Компания также пересмотрит помещения, которые обслуживают всех клиентов, включая операционные центры Microsoft Experience в Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее и Редмонде».

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