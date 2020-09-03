Меган Маркл и принц Гарри основали продюсерскую компанию и подписали контракт с Netflix

39-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри теперь будут работать совместно с Netflix — пара, которая основала собственную продюсерскую компанию, заключила договор с американским стриминговым сервисом.

Мы сосредоточимся на создании контента, который информирует, но также дает надежду. Как для молодых родителей, создание вдохновляющих семейных программ также важно для нас. Беспрецедентный охват Netflix поможет нам делиться впечатляющим контентом, который открывает новые возможности,

— говорится в заявлении герцогов Сассекских, опубликованном в The New York Times.

Как отметил исполнительный директор Netflix Тед Сарандос, он очень рад тому, что супруги выбрали именно их стриминговый сервис.

Гарри и Меган вдохновили миллионы людей по всему миру своей искренностью, оптимизмом и лидерскими качествами. Мы очень гордимся тем, что они выбрали Netflix в качестве своего творческого дома, и мы будем рады делиться вместе с ними историями, которые могут помочь повысить жизнестойкость и взаимопонимание во всем мире,

— заявил он.

Название продюсерской компании Меган и Гарри пока не раскрывается, но сообщается, что она будет заниматься выпуском документальных фильмов и сериалов, художественных фильмов, шоу и детских программ.

Будет ли появляться в кадре Меган Маркл, которая оставила актерскую деятельность, став членом королевской семьи, неизвестно. Но теперь, когда супруги сложили с себя королевские полномочия, она при желании вполне может вернуться к своей карьере актрисы.