Майли Сайрус о расставании с Лиамом Хемсвортом: «Это отвратительно»

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались год назад, однако 27-летняя певица продолжает регулярно рассказывать об отношениях с экс-супругом в интервью. В недавнем подкасте Джо Рогана она откровенно рассказала о своих чувствах по поводу «очень публичного развода». Майли призналась, что пережить этот опыт, когда ты оказываешься в центре внимания, было просто отвратительно.

Что на самом деле было ужасно, так это не то, что я и тот, кого я люблю, осознали, что мы больше не любим друг друга так, как раньше. Все в порядке, это можно принять. Я не могу принять, когда тебя винят за содеянное, да и просто все эти истории,

— поделилась она.

Сайрус добавила, что ее расставание с 30-летним супругом и последующий роман с Кейтлин Картер случились не одновременно.

Для меня просто удивительно, что люди думают, что, если они не видели какого-то периода времени, который к этому привел, то его и не было. Например, сегодня ты была счастлива на ковровой дорожке, а завтра ты целуешься со своей подругой в Италии. На самом деле прошло много времени между тем, что вы не видели,



— сказала звезда.

В браке Майли Сайрус и Лиам Хемсворт прожили всего 10 месяцев. Причиной их развода, согласно официальному заявлению, стали непримиримые разногласия, однако говорили, что разошлись супруги именно из-за романа певицы с Кейтлин Картер. После романа с Кейтлин Майли стала встречаться с певцом Коди Симпсоном, с которым рассталась в прошлом месяце.

Сейчас, признается Майли, она чувствует себя вполне комфортно одна и пока не хочет новых отношений.

Я думаю, что мне вообще не нужны отношения. Сейчас у меня поворотный момент жизни,

— заключила звезда.

Лиам же после расставания с Майли начал новую жизнь и вернулся на родину в Австралию, где он теперь наслаждается компанией своей новой возлюбленной, модели Габриэллы Брукс.