Лидеров Координационного совета белорусской оппозиции снова арестовали

Члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский снова были арестованы в четверг, 3 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс — Запад».

Ольга Ковалькова была задержана после того, как вышла из изолятора, отбыв под стражей 10 суток. Ей присудили еще 15 суток ареста по статье «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Дылевский также получил 15 суток.

Ковалькова — доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, Дылевский — лидер стачечного комитета Минского тракторного завода (МТЗ). Они были задержаны 24 августа и получили по 10 суток по обвинению в организации несанкционированной акции и призывах к забастовкам.

В Белоруссии почти месяц продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Тихановская находится в Литве. Белорусские власти возбудили уголовное дело по факту создания Координационного совета оппозиции по статье о захвате власти.