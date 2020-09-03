Канцлер Германии: Навального хотели заставить замолчать

Меркель назвала удручающими выводы лаборатории бундесвера о том, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». По ее словам, отравляющее вещество в организме Навального определено точно, и никаких сомнений быть не может. Меркель подчеркнула, что одного из ведущих оппозиционных политиков России «хотели заставить замолчать».

«Стало очевидно, что Навальный стал жертвой преступления. Кто-то пытался заткнуть ему рот, и от имени всего правительства Германии я выступаю с осуждением того, что произошло», — заявила Меркель.

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Канцлер пожелала Навальному выздоровления и выразила поддержку его семье, а также проинформировала о произошедшем президента Германии.

«Преступление, жертвой которого стал Навальный, это преступление против ценностей, за которые мы выступаем», — подчеркнула Меркель.

В настоящее время Берлин ожидает от российской стороны ответов на «сложные вопросы» и обещает дать адекватную реакцию на эти события — совместно с партнерами по ЕС и НАТО.