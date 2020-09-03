Кайя Гербер завела секретного любовника

В начале этой недели 19-летнюю модель Кайю Гербер и 23-летнюю звезду сериала «Эйфория» Джейкоба Элорди застали вместе за ужином, что навело общественность на мысли, что они встречаются.

То, что Кайя и Джейкоб знакомы, не секрет — их уже видели вместе в Малибу, однако сейчас их встреча была похожа на романтическое свидание. Как говорят инсайдеры, Джейкоб действительно испытывает к Кайе симпатию.

Он определенно заинтересован в том, чтобы встречаться с ней, но между ними нет ничего серьезного,

— говорят источники.

Они добавили, что у Кайи и Джейкоба есть много общих друзей, включая актера Томми Дорфмана, и они вместе несколько раз веселились на вечеринках.

У них схожие интересы. Джейкоб заставляет Кайю смеяться, и она его обожает,

— говорит инсайдер.

Кайя Гербер

Он добавил, что Кайя пока поддерживает с Джейкобом дружеские отношения, однако, похоже, относится к нему с определенной долей симпатии.

Они действительно флиртуют друг с другом,

— сказал инсайдер.

Интересно, что еще недавно модели приписывали роман с другим актером — 28-летней звездой сериала «Ривердейл» Коулом Спроусом, но подтверждения слухи об их отношениях не нашли. А Джейкоб Элорди встречался со своей коллегой по «Эйфории» Зендаей, но чем закончились их отношения (и закончились ли), неизвестно.

Джейкоб Элорди