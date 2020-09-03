Известная украинская актриса стала мамой во второй раз

Актриса Анна Саливанчук, звезда комедийного сериала «Одного разу під Полтавою», родила второго ребенка. Роды прошли 1 сентября в одной из частных клиник Киева.

Радостной новостью знаменитость поделилась на личной странице в Instagram. Актриса рассказала, что родила красивого здорового сына, а также показала видео появления на свет малыша.

Анна призналась, что сначала ей было страшно выкладывать ролик, но потом решила, что будет полностью открыта перед своими поклонниками.

«Если честно я немного волновалась, потому что ничего не скрывала от вас. И все показывала! А это такое таинство, которое, сказала бы я раньше, нельзя показывать. Разве что после того как, уже все произойдет. Мне было страшновато, вдруг кто-то позавидует, не так посмотрит, подумает, сглазит! Но теперь я в это не верю и даже в голову не пускаю такие мысли! Не боюсь показывать вам свою жизнь и делиться всеми радостями и печалями!», — написала Саливанчук.

Анна Саливанчук замужем за продюсером студии «Квартал 95» Александром Божковым. В июле этого года пара отпраздновала пятую годовщину венчания. Для супругов новорожденный малыш стал вторым ребенком. Они также воспитывают старшего сына Глеба — мальчик появился на свет в 2015 году.