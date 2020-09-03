«  
  »

Известная украинская актриса стала мамой во второй раз

Известная украинская актриса стала мамой во второй раз

Актриса Анна Саливанчук, звезда комедийного сериала «Одного разу під Полтавою», родила второго ребенка. Роды прошли 1 сентября в одной из частных клиник Киева.

Радостной новостью знаменитость поделилась на личной странице в Instagram. Актриса рассказала, что родила красивого здорового сына, а также показала видео появления на свет малыша.

Анна призналась, что сначала ей было страшно выкладывать ролик, но потом решила, что будет полностью открыта перед своими поклонниками.

«Если честно я немного волновалась, потому что ничего не скрывала от вас. И все показывала! А это такое таинство, которое, сказала бы я раньше, нельзя показывать. Разве что после того как, уже все произойдет. Мне было страшновато, вдруг кто-то позавидует, не так посмотрит, подумает, сглазит! Но теперь я в это не верю и даже в голову не пускаю такие мысли! Не боюсь показывать вам свою жизнь и делиться всеми радостями и печалями!», — написала Саливанчук.

Анна Саливанчук замужем за продюсером студии «Квартал 95» Александром Божковым. В июле этого года пара отпраздновала пятую годовщину венчания. Для супругов новорожденный малыш стал вторым ребенком. Они также воспитывают старшего сына Глеба — мальчик появился на свет в 2015 году.

3 сентября, 2020 | Category: Новости, Украина ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  