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Израильская авиация вновь ударила по Сирии

Израиль во второй раз подряд нанес авиаудар по стратегическим военным объектам в Сирии. Об этом со ссылкой на источник в Дамаске сообщает Al-Masdar News.

Атаке подверглась авиабаза Т-4 на юго-западе провинции Хомс, недалеко от Пальмиры.  Отмечается, что нападение с воздуха произошло 2 сентября вечером по местному времени. Предыдущим вечером израильские ВВС также нанесли удар по территории Сирии. Он пришелся на южный Дамаск, в результате погибли двое и пострадали восемь военнослужащих правительственной армии.

3 сентября, 2020 | Category: Израиль, Новости ﻿
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