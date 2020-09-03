Инсайдер об отношениях Брэда Питта и Николь Потуральски: «Они заигрывали друг с другом еще в прошлом году»

С каждым днем появляется все больше подробностей романа 56-летнего Брэда Питта и 27-летней модели Николь Потуральски. Как рассказали источники, знакомы друг с другом Брэд и Николь как минимум год — впервые пара была вместе замечена в августе прошлого года на вечеринке после берлинской премьеры фильма «Однажды в… Голливуде», в котором актер снялся в одной из главных ролей. И уже тогда они проявляли друг к другу симпатию.

Они очень сильно заигрывали друг с другом,



— поделился он.

С тех пор, по словам инсайдера, они встречались еще несколько раз в Лос-Анджелесе, а в ноябре прошлого года их вместе видели на концерте Канье Уэста.

Сейчас влюбленные проводят вместе отпуск во Франции, где у актера есть поместье Шато Мираваль, которое он купил с экс-женой Анджелиной Джоли. Питт и Потуральски наслаждаются обществом друг друга и кажутся влюбленными.

Она очень веселая и забавная. Если она встречается с Питтом, то ему очень повезло,

— отмечают источники.

Интересно, что пару познакомил, вполне вероятно, муж Потуральски. Да, пассия Питта, как оказалось, несвободна — она официально замужем за 68-летним ресторатором Роландом Мэри, с которым Питт дружит много лет. Пара вместе воспитывает семилетнего сына Эмиля. Несмотря на зрелый возраст, супруг модели придерживается довольно современных взглядов относительно брака и не возражает против свободных отношений.