HBO экранизирует фантастику «Сфера»

Кабельный канал готовит сериальную адаптацию научно-фантастического романа Майкла Крайтона «Сфера».

Напомним, книга рассказывает о группе ученых, которые опускаются на дно океана, чтобы исследовать загадочный объект, похожий на космический корабль. Там они обнаруживают еще более загадочный гигантский шар и проникают в него без всяких дверей и отверстий.

«Сфера» была экранизирована в 1998 году. Роли в полнометражной версии исполнили Дастин Хоффман, Шэрон Стоун, Сэмюэл Л. Джексон и Лив Шрайбер. Но успеха фильм не имел.

Известно, что над сериальной интерпретацией поработают создатели «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой.