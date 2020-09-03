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HBO экранизирует фантастику «Сфера»

HBO экранизирует фантастику "Сфера"

Кабельный канал готовит сериальную адаптацию научно-фантастического романа Майкла Крайтона «Сфера».

Напомним, книга рассказывает о группе ученых, которые опускаются на дно океана, чтобы исследовать загадочный объект, похожий на космический корабль. Там они обнаруживают еще более загадочный гигантский шар и проникают в него без всяких дверей и отверстий.

«Сфера» была экранизирована в 1998 году. Роли в полнометражной версии исполнили Дастин Хоффман, Шэрон Стоун, Сэмюэл Л. Джексон и Лив Шрайбер. Но успеха фильм не имел.

Известно, что над сериальной интерпретацией поработают создатели «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой.

3 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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