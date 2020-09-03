Фанат изготовил трубку-терминатора ко дню рождения Шварценеггера — и актёр попросил прислать её

Пользователь Reddit под ником RadonLab поделился фото изготовленной им курительной трубки в конце июля — она выполнена в форме головы Арнольда Шварценеггера в образе Терминатора.
Судя по всему, RadonLab не ожидал, что на его творчество обратит внимание сам Шварценеггер, активно пользующийся Reddit. В комментариях к посту актёр выразил восхищение проделанной работой и попросил поклонника продать ему трубку. Однако тот предложил просто отдать её.
Спустя чуть больше месяца подарок добрался до Шварценеггера — 2 сентября он прислал RadonLab фото с подписью, на котором использует трубку.
Один из постов поклонника об этом собрал на Reddit почти 200 тысяч лайков, а сам актёр также прокомментировал подарок в своём твиттере.
Шварценеггер часто участвует в различных обсуждениях на Reddit, и там же ранее он опубликовал фото со съёмок Kung Fury 2 в образе президента.
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