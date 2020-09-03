Нелегальная миграция в Великобританию растет В Корее собирают первый истребитель-невидимку » Фанат изготовил трубку-терминатора ко дню рождения Шварценеггера — и актёр попросил прислать её Пользователь Reddit под ником RadonLab поделился фото изготовленной им курительной трубки в конце июля — она выполнена в форме головы Арнольда Шварценеггера в образе Терминатора. Судя по всему, RadonLab не ожидал, что на его творчество обратит внимание сам Шварценеггер, активно пользующийся Reddit. В комментариях к посту актёр выразил восхищение проделанной работой и попросил поклонника продать ему трубку. Однако тот предложил просто отдать её. Если ты настаиваешь на том, чтобы просто отдать её, то я настаиваю на том, чтобы прислать взамен фото с подписью. Сейчас 2020 год, так что я подписываю фото электронно и присылаю их по почте. Напиши мне, и я поделюсь подробностями. Арнольд Шварценеггер Спустя чуть больше месяца подарок добрался до Шварценеггера — 2 сентября он прислал RadonLab фото с подписью, на котором использует трубку. Один из постов поклонника об этом собрал на Reddit почти 200 тысяч лайков, а сам актёр также прокомментировал подарок в своём твиттере. Шварценеггер часто участвует в различных обсуждениях на Reddit, и там же ранее он опубликовал фото со съёмок Kung Fury 2 в образе президента.

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