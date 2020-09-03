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Джонни Депп вновь сыграет в «Фантастических зверях», а Эмбер Херд – в «Аквамене 2»

Джонни Депп вновь сыграет в "Фантастических зверях", а Эмбер Херд – в "Аквамене 2"

Последствия развода Джонни Деппа и Эмбер Херд сказались на репутации обоих. Вначале Херд обвиняла бывшего мужа в домашнем насилии и требовала увеличение отступных. Потом оказалось, что доказательства преступлений Деппа были сфальсифицированы, а настоящим домашним тираном была как раз жена. На фоне непрекращающихся скандалов появились слухи, что оба актера лишатся своих ролей в предстоящих фильмах.

Портал Deadline сообщает, что, похоже, Warner Bros не планирует прекращать сотрудничество с актерами. Судебное разбирательство по делу о клевете Херд в адрес Деппа должно было пройти с 11 по 28 января 2021 года. В распоряжении Deadline оказалось заявление, которое Депп подал в суд. Он просит перенести слушания на февраль.

3 сентября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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