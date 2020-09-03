Дуэйн Джонсон рассказал, что вместе с семьёй переболел Covid-19 в тяжелой форме

Об этом Джонсон рассказал у себя в Инстаграме. По словам актёра, около трёх недель назад они вместе с женой и детьми двух и четырёх лет сдали положительный тест на Covid-19. Джонсон отметил, что у них были ярко выраженные симптомы, однако спустя несколько недель лечения они чувствуют себя «намного лучше».
В видео Джонсон рассказал, что это была одна из самых трудных вещей, с которой приходилось сталкиваться его семье и лично ему.
По словам Джонсона, вирус они подхватили через близких друзей, которые даже сами не знали, что успели заразиться.
Джонсон также сообщил, что после заражения Covid-19 теперь настаивает на том, чтобы гости тоже сдавали тест перед посещением его дома.
Ранее о своём заболевании Covid-19 рассказывал и актёр Брайан Крэнстон. По его словам, он оказался одним из счастливчиков, и поэтому переболел без тяжёлых симптомов. Актёр сообщил, что пожертвовал свою плазму крови для помощи больных, и также призвал соблюдать меры безопасности.
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