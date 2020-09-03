Госдолг США превысит объем экономики уже в следующем году Меган Маркл и принц Гарри основали продюсерскую компанию и подписали контракт с Netflix » Дуэйн Джонсон рассказал, что вместе с семьёй переболел Covid-19 в тяжелой форме Об этом Джонсон рассказал у себя в Инстаграме. По словам актёра, около трёх недель назад они вместе с женой и детьми двух и четырёх лет сдали положительный тест на Covid-19. Джонсон отметил, что у них были ярко выраженные симптомы, однако спустя несколько недель лечения они чувствуют себя «намного лучше». В видео Джонсон рассказал, что это была одна из самых трудных вещей, с которой приходилось сталкиваться его семье и лично ему. Я бы хотел, чтобы положительный тест был только у меня, но заразилась вся моя семья, и это было настоящим ударом для меня. Однако я рад сообщить, что у нас всё хорошо. Мы уже на другой стороне. Мы больше не заразны, и, слава Богу, мы здоровы. Дуэйн Джонсон По словам Джонсона, вирус они подхватили через близких друзей, которые даже сами не знали, что успели заразиться. Актёр призвал продолжать соблюдать меры безопасности, в частности носить маски, а также строго соблюдать правила при приходе гостей и посещении общественных мест. Кроме того, «Скала» напомнил о важности повышения своего иммунитета. Джонсон также сообщил, что после заражения Covid-19 теперь настаивает на том, чтобы гости тоже сдавали тест перед посещением его дома. Ранее о своём заболевании Covid-19 рассказывал и актёр Брайан Крэнстон. По его словам, он оказался одним из счастливчиков, и поэтому переболел без тяжёлых симптомов. Актёр сообщил, что пожертвовал свою плазму крови для помощи больных, и также призвал соблюдать меры безопасности.

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