Цены на нефть рухнули на 6% за сутки на слухах о новых скидках от саудитов

Продолжавшийся все лето штиль на мировом рынке нефти со стабильными ценами на уровнях начала марта может закончиться новой бурей.За минувшие сутки цены основных сортов «черного золота» на биржах Лондона и Нью-Йорка обвалились почти на 6% и достигли минимумов за месяц.

На 16.17 мск четверга октябрьские фьючерсы на сорт Brent торгуются по 43,4 доллара за баррель, а ранее опускались до 43,21 доллара — минимума с 3 августа. При этом накануне днем (около 14.00 мск) североморский сорт стоил на 2,6 доллара дороже — 45,96 доллара за бочку.

Контракты на WTI начинали торги среды по 43,1 доллара за баррель, а к открытию американских бирж в четверг падали до 40,22 доллара (-6,7% за сутки), также оформив минимум за месяц.

Рынок ждет новых скидок от Саудовской Аравии, которая вернулась к политике снижения цен на свои сорта в прошлом месяце.

Нефтетрейдеры, опрошенные Reuters, ждут, что Saudi Aramcо уменьшит официальные цены на ключевом, азиатском рынке по всей линейке марок. Наиболее массовый саудовский сорт Arab Light может подевешеть на 1,1 доллара, при этом прогнозы допускают скидки от 50 центов до 1,8 доллара за баррель.

Уже сейчас физическая нефть ближневосточных стран в Азии продается с дисконтом к официальным ценам, говорят трейдеры.

Месяц назад Саудовская Аравия снизила цены для азиатских клиентов на 30-60 центов за баррель и ввела значительные — почти в 3 доллара — скидки для клиентов в Европе, где ее нефть конкурирует с российской Urals.

На Северо-Западе ЕС нефть Arab Light подешевела на 2,5 доллара, Arab Extra Light — на 2,8 доллара, а в Средиземноморье — на 2 и 2,5 доллара соответственно.

На нефтяные котировки также давят сообщения о том, что Ирак не сможет сократить нефтедобычу так быстро, как обещал, отмечает стратег Сбербанк CIB Михаил Шейбе.

О том, том что иракское правительство попросило у ОПЕК отсрочку по своим обязательствам, в среду сообщил Reuters cо ссылкой на местные СМИ. Ирак, напомним, является главным нарушителем соглашения ОПЕК+ и за май-август недовыполнил квоту на 800 тысяч баррелей в сутки.

Эти объемы Ирак должен компенсировать до конца сентября дополнительным уменьшением поставок, но, по данным Reuters, хотел бы перенести крайний срок на 2021 год.