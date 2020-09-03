Бывшая жена Джеффа Безоса Маккензи стала самой богатой женщиной в мире

50-летняя бывшая жена основателя компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной в мире, согласно рейтингу Bloomberg. Маккензи значительно увеличила свой доход за последние несколько месяцев, после того как акции Amazon резко пошли вверх на фоне пандемии коронавируса.

Маккензи, которой принадлежат 4% доли в компании, стала богаче еще на 30,3 миллиарда долларов. Таким образом, сейчас ее состояние оценивается в 67,4 миллиарда долларов.

С начала года акции компании выросли почти с 2 до 3,5 тысяч долларов. Это объясняется тем, что количество интернет-заказов за последние месяцы существенно выросло — из-за коронавируса многие люди теперь отдают предпочтение онлайн-шопингу и не ходят в магазины, как прежде.

Став самой богатой женщиной в мире, Маккензи заняла 12 строчку в списке богатейших людей планеты. Первую строчку в нем занимает ее бывший 56-летний супруг, который может стать первым в истории триллионером. Сейчас его состояние оценивается в 205 миллиардов долларов.

Джефф Безос и Маккензи СкоттДжефф Безос и Маккензи Скотт развелись в прошлом году после 25 лет брака. После развода Безос, который вскоре стал появляться на публике с новой возлюбленной, передал бывшей жене 19,7 миллиона акций Amazon. Существенную часть своего состояния Маккензи, как и обещала, пожертвовала на благотворительность. Она выделила 1,7 миллиарда долларов организациям, которые занимаются борьбой с расовым неравенством, дискриминацией представителей ЛГБТ-сообщества, проблемами изменения климата, а также поддерживают демократию, экономику и сферу здравоохранения.