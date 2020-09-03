Брэда Питта больше не волнует бывшая жена Анджелина Джоли — СМИ

Вот уже вторую неделю в прессе обсуждают роман 56-летнего Брэда Питта и 27-летней модели Николь Потуральски. Сначала папарацци застали пару за поцелуями в аэропорту Ле-Кастейе, куда они прилетели частным рейсом из Парижа, а потом инсайдеры подтвердили, что влюбленные сейчас наслаждаются отдыхом в поместье Шато Мираваль, где когда-то Питт связал себя узами брака с 45-летней Анджелиной Джоли.

Сегодня же выяснились новые подробности этой истории. Поговаривают, что, приглашая свою новую возлюбленную в их бывший семейный особняк с Джоли, расположенный на юге Франции, Питт прекрасно осознавал, что может вызвать гнев у экс-супруги. При этом Брэд не стал отказываться от идеи провести отпуск с новой возлюбленной именно в этом поместье, потому что не захотел брать чувства Анджелины в расчет.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Приглашая Николь в поместье Шато Мираваль, место, где они с Анджелиной когда-то сыграли свадьбу, Брэд абсолютно точно понимал, какую реакцию это вызовет у бывшей супруги. Однако ему просто все равно, если Анджелина обрушится на него с гневом по этому поводу. К слову, он ожидает, что именно так и будет,

— поведал аноним в новом номере Us Weekly.

Николь Потуральски

Напомним, недавно выяснилось, что Брэд Питт и Николь Потуральски встречаются уже больше девяти месяцев. Доказательством этому послужили снимки пары, сделанные на концерте Канье Уэста осенью 2019 года в концертном зале «Голливуд-боул» в Лос-Анджелесе. Очевидцы утверждают, что в тот вечер актер и модель до начала выступления увлеченно общались и заигрывали друг с другом.

Поговаривают также, что Брэда и Николь познакомил супруг модели и давний приятель Питта, 68-летний ресторатор Роланд Мэри. По некоторой информации, Потуральски еще официально замужем за ресторатором, с которым воспитывает семилетнего сына Эмиля. Инсайдеры утверждают, что Роланд якобы придерживается современных взглядов и не возражает против свободных отношений.