Байден упрекнул Трампа за то, что тот не выступил с заявлением о Навальном

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден упрекнул президента Дональда Трампа за то, что тот не выступил с заявлением по поводу Алексея Навального, который, согласно данным властей Германии, был отравлен.

По мнению Байдена, «метод атаки не оставляет сомнений в том, на ком лежит ответственность, — на российском государстве». Как считает демократ, Трамп «отказывается противостоять Путину».

«Он еще не осудил нападение на Навального. Его молчание — это соучастие. Пока Дональд Трамп в Белом доме, американцы в меньшей степени в безопасности». Кандидат в президенты отметил, что в случае победы на выборах главы государства будет сотрудничать с «союзниками и партнерами», чтобы «привлечь к ответственности» российскую сторону.

Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потребовали от России срочного и полного расследования отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом они написали на своих страницах в Twitter.

2 сентября власти Германии заявили, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». В сообщении немецкого правительства сказано, что токсикологический тест провела специальная лаборатория Бундесвера по просьбе специалистов из клиники «Шарите», где сейчас находится политик. Он по-прежнему в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ. Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что оппозиционер стал жертвой преступления.