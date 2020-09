Майли Сайрус о расставании с Лиамом Хемсвортом: «Это отвратительно» Создатели «Игры престолов» снимут новый сериал об инопланетянах » Актеры, которые не смотрят собственные фильмы Пожалуй, немало киноманов представляют себя на месте любимых героев. Однако сами голливудские актеры не всегда просматривают ленты, в которых снимались. Почему им не интересно увидеть конечный результат съемок – узнавайте в материале. Журналисты подобрали 8 ярких примеров, когда актеры Голливуда не хотят любоваться собой на большом экране. В комментариях западным СМИ они назвали причины, оправдывающие их решения. Том Хэнкс

Им восхищается весь мир, ведь каждая роль Тома Хэнкса – шедевральна! Однако сам актер не смотрел ни одной из самых известных своих картин. Так, оскароносный «Форрест Гамп» не попал в список просмотра фильмов Томом Хэнксом, о чем он охотно рассказывал ABC News. «Ты всегда учишься чему-то новому. А так: только смотришь, чего не стоило делать. Главная проблема в просмотре старых фильмов заключается в том, что тебе уже не удастся ничего изменить», – объяснил Том Хэнкс. Риз Уизерспун

А вот знаменитая блондинка Риз Уизерспун в комментарии The Daily Express признавалась, что сошла бы с ума, если бы пересматривала все свои фильмы. Она не делает акцент на уже выполненной работе, а строит планы на будущие проекты. «У меня абсолютная амнезия относительно каждого фильма, в котором я снималась. Я не могу их смотреть, потому что если бы это сделала, точно возненавидела бы себя», – поделилась Риз Уизерспун. Аль Пачино

Один из культовых актеров Голливуда Аль Пачино не видит необходимости пересматривать уже отснятые фильмы. По его мнению, это лишняя трата времени. Исключением составляют ленты, на которые Аль Пачино случайно наталкивается на телевидении, передает USA Today. «Нет реальной необходимости возвращаться к этим лентам. Я видел, знаю, о чем они. Если это качественный фильм, мне повезло. Если нет, тогда это то, о чем пытаюсь забыть», – объяснил Аль Пачино. Меган Фокс

А вот Меган Фокс не может без эмоций смотреть на свои первые роли в кино. Актриса в эфире шоу ET Online не смогла просматривать нарезку с ее кадрами, признавшись, что теперь она другой человек. «Это так странно, так как я так выросла профессионально. Я бы никогда не могла подумать, что когда-то буду смотреть на себя и говорить: «Боже, кто это?» Вот и сейчас, просто смотрю на эту девушку и хочу обнять ее», – рассказала Меган Фокс. Джулианна Мур

Оскароносная актриса Джулианна Мур признавалась в интервью The Daily Express, что именно создание фильмов, а не их просмотр, приносит ей удовольствие. Поэтому звезда Голливуда никогда не пересматривает свои работы. «Я не видела ни одного своего фильма. Не могу сидеть даже на премьере или в другом месте. Мне нравится играть в фильме больше, чем смотреть кино», – отметила Джулианна Мур. Хоакин Феникс

Любоваться собой в новых лентах – это точно не про Хоакина Феникса. Лауреат Оскара и других почетных премий в 2016 году заявлял в Time Out London, что пересмотрел всего 2 фильма из своей потрясающей фильмографии. «Возможно, я слишком зрелый для того, чтобы просто смотреть и учиться. Есть ошибки, которые были допущены. Но это то, с чем я до сих пор борюсь», – отметил Хоакин Феникс. Хавьер Бардем

Знаменитый Хавьер Бардем очаровывает киноманов чувственными и проницательными драмами. Однако сам актер не в восторге от того, как выглядит на большом экране, поэтому часто отказывается от просмотра собственных фильмов. «Я даже не могу смотреть на этот нос, этот голос, эти смешные глаза. Я не могу справиться с этими комплексами», – удивил Хавьер Бардем читателей GQ. Анджелина Джоли

А вот актриса Анджелина Джоли может только любоваться своей красотой на экране. Однако она этого не делает, потому что не видит необходимости. Как и другие ее коллеги, Джоли может только в премьерный день пересмотреть собственную ленту. И то это всегда зависит от актрисы.

загрузка...