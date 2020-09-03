а что пойти в кино: «Билл и Тед», «Забытые», «Где ты, Адам?», «Новые мутанты»

Эту кинонеделю можно назвать неделей возвращений. В первую очередь любимец зрителей Киану Ривз вернется к роли, которая сделала его звездой. Также к фанатам Marvel вернутся Люди Икс, правда, в совершенно новом составе. А еще на широкие экраны возвращается тема войны на Донбассе. Обо всех премьерах 3 сентября рассказываем подробнее.

Билл и Тед

Режиссер: Дин Паризо

В ролях: Киану Ривз, Алекс Уинтер, Самара Уивинг, Джейма Мейс, Энтони Кэрриган, Кристен Шаал, Джиллиан Белл, Уильям Сэдлер, Холланд Тейлор, Эринн Хэйс

Тридцать лет назад оригинальные «Невероятные приключения Билла и Теда» открыли миру Киану Ривза. Актер приложил немалых усилий, чтобы после успеха картины и ее сиквела избавиться от амплуа актера из подростковых комедий, но прошло время, и он вместе с Алексом Уинтером рискнул вернуться к образу не самого умного, но довольно находчивого Теда Логана (Уинтер, соответственно, играет Билла Престона). На сей раз парочке повидавших жизнь друзей предстоит по просьбе гостя из будущего всего за 78 минут написать песню, которая может спасти Вселенную. И они не придумают ничего лучше, как украсть ее у самих себя из будущего. Помогать Биллу и Теду спасать мир будут их дочери Теа и Билли.

Забытые

Режиссер: Дарья Онищенко

В ролях: Марина Кошкина, Даниил Каменский, Василий Кухарский, Алексей Горбунов, Мария Куликовская, Анастасия Халпахчи

Действие драмы происходит в оккупированном Луганске. Тридцатилетняя учительница украинского языка Нина не может покинуть город, поэтому ей приходится приспосабливаться к новым реалиям. Тем временем неподалеку 17-летний подросток Андрей, у которого погибли родители, пытается напомнить родной Украине о том, что он все еще существует. Заканчивается эта ситуация в отделении милиции, откуда Нина, рискуя жизнью, вытаскивает парня. На деле они оказываются родными душами в забытом богом уголке мира. В прокате картина будет идти со звукоописанием и расширенными субтитрами для зрителей с нарушениями слуха и зрения.

Новые мутанты

Режиссер: Джош Бун

В ролях: Аня Тейлор-Джой, Мэйси Уильямс, Алиси Брага, Чарли Хитон, Хэппи Андерсон, Генри Зага, Блю Хант, Мики Гилмор, Томас Ки, Колби Ганнетт

Ребут франшизы о Людях Икс наконец выходит на киноэкраны. Премьеру хоррора о супергероях с пятеркой совершенно новых персонажей несколько раз откладывали – то ли из-за того, что фильм вышел недостаточно страшным, то ли из-за коронавируса. Так или иначе, фанаты Marvel наконец смогут оценить картину о пятерых подростках с суперспособностями, которых против их воли заперли в зловещем учреждении. Здесь они учатся управлять своими сверхсилами и постепенно формируют новую команду.

Где ты, Адам?

Режиссер: Александр Запорощенко

Документальная лента рассказывает о быте монастыря Дохиар, расположенного на западном побережье горы Афон. В центре повествования – игумен обители Григорий, который за долгие годы пастырского служения постиг тайны человеческой души. Благодаря своей харизме он стал стержнем картины. Фильм приоткроет завесу тайны над монашеской жизнью на Афоне.

После ссоры

Режиссер: Роджер Камбл

В ролях: Джозефина Лэнгфорд, Хиро Файнс-Тиффин, Дилан Спроус, Чарли Вебер, Кэндис Кинг, Карима Уэстбрук, Луиза Ломбард, Сэмюэл Ларсен, Роб Эстес

Романтическая драма «После» получила продолжение. Тесса дала Хардину еще один шанс. Но удастся ли ему быть паинькой и не потерять шаткое доверие любимой? Кроме того, Тесса пытается жить самостоятельной жизнью в другом городе. Мысли о новых друзьях и новых поклонниках не дают покоя ревнивцу Хардину.

Программа 18+

В сборник короткометражек вошли фильмы, затрагивающие интимную сторону нашей жизни. Ведь только кино способно так честно рассказать об изнанке человеческих отношений. Шесть картин расскажут о сексе после рождения ребенка, связи власти и интима, о стеснительности и откровенности. Все фильмы озвучены на украинский язык. Продолжительность программы – 77 минут.