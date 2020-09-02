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В Бразилии предложили приравнять серп и молот к свастике

Депутат Национального конгресса Бразилии Эдуарду Болсонару предложил запретить использование нацистских и коммунистических символов.

В случае принятия данного законопроекта серп и молот, а также пятиконечная звезда будет фактически приравнены к свастике и законодательно запрещены. Согласно тексту документа, тем, кто изготавливает, продает или распространяет предметы с данной символикой будет грозить от 9 до 15 лет тюрьмы.

Парламентарий, возглавляющий комитет нижней палаты законодательного органа по международным делам и национальной обороне, отметил, что на создание данного проекта его вдохновил украинский закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

2 сентября, 2020 | Category: Мир, Новости, Россия ﻿
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