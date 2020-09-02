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Украинский фильм взял награду на кинофестивале в Лондоне

Украинский фильм взял награду на кинофестивале в Лондоне

Снятый в Киеве триллер стал Лучшим британским художественным фильмом на кинофестивале MiraBan UK Film Awards.

Украино-британский триллер Наследие лжи режиссера Андриана Бола на кинофестивале в Лондоне получил престижную награду. Он стал лучшим британским художественным фильмом, сообщается на сайте кинофестиваля MiraBan UK Film Awards.

Мероприятие прошло в столице Великобритании с 28 по 30 августа. Известно, что церемония награждения состоялась онлайн из-за пандемии коронавируса.

До этого триллер удостаивался наград в США и Германии.

Напомним, что снимали картину в Киеве. Главная роль досталась британскому актеру Скотту Эдкинсу, известному по ролям в киносерии Неоспоримый и фильме Неудержимые 2.

2 сентября, 2020 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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