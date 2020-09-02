Украина разорвала последние соглашения с СНГ

Правительство Украины приняло решение о разрыве еще трех соглашений в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

По данным пресс-службы кабмина, речь идет о сотрудничестве в области ветеринарии, соглашение о котором было подписано в марте 1993 года. В Киеве уверены, что разрыв договора не повлияет на торговлю животными и животной продукцией, так как между странами СНГ продолжают действовать двусторонние сертификаты.

Второе расторгнутое соглашение касается сотрудничества в области санитарной охраны территорий государств — участников СНГ. Теперь эта сфера также будет регулироваться в рамках международных стандартов.

Кроме того, Украина отказалась от создания координационного совета по карантину растений членов Содружества, о чем договорились в мае 2012 года в Ашхабаде.

Напомним, с мая 2018 года Украина не принимает участия в работе уставных органов СНГ, так как власти страны приняли решение разорвать отношения с Содружеством.