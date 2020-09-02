Ученые рассказали, с чем нельзя есть яйца

Получить несварение легко, если неправильно сочетать некоторые продукты. Например, нельзя употреблять яйца одновременно с фруктами, потому что это может привести к неприятным симптомам со стороны кишечника, вплоть до диареи, предупреждают медики, которых цитирует Change.

Также не стоит смешивать яйца с другими богатыми белком продуктами и употреблять яйца с рисом, чтобы не нанести удар по пищеварительной системе. Кроме того, вместе с яйцами плохо усваиваются полезные жирные кислоты — отказаться следует от сочетания яиц с оливковым маслом, авокадо и жирной рыбой, которые являются источниками этих нутриентов.

Также нежелательно употреблять яйца с картофелем и бататом. Полезные вещества в этих продуктах лучше усвоятся, если кушать их в разные приемы пищи.