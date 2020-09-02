«Турборежим» «слуг народа» оказался мифом

Рада предыдущего созыва была более продуктивной.

Комитет избирателей Украины сравнил количество принятых законов за первый год работы народными депутатами VIII и IX созывов и пришел к выводу, что за год «в турборежиме» ВР IX созыва приняла меньше законов, чем предшественники

Для ВР VIII созыва это период работы с 27 ноября 2014 по 27 ноября 2015 года, ВР IX созыва — с 29 августа 2019 по 29 августа 2020 года, сообщает «ДС» со ссылкой на пресс- службу КИУ.

По данным Комитета в первый год работы народные депутаты IX созыва приняли 264 закона, депутаты VIII созыва — 330. Таким образом показатели законодательной производительности работы депутатов предыдущего созыва выше.

Также депутаты 8 созыва зарегистрировали более законопроектов: 4,8 тыс. Против 3,4 тыс. В депутатов 9 созыва. Абсолютное большинство проектов зарегистрировал правительство.

У депутатов обоих созывов почти одинаковое количество проведенных пленарных заседаний: 122 у депутатов 8 созыва и 117 у депутатов 9 созыва.

«Даже в условиях турборежима принятых законов парламентом этого созыва ниже, чем у их предшественников. Пандемия и пребывания Верховной Рады фактически на карантине не имеет никакого отношения к низким показателям работы. Количество пленарных заседаний этого парламента и предыдущего фактически одинаковы. Единственное объяснение — турборежим оказался широко разрекламированным мифом», — заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

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