Tesla может привлечь еще 5 млрд долларов от инвесторов: детально о планах компании Илона Маска

Компания Tesla хочет увеличить количество акций, которые будут торговаться на бирже. Из-за высокого спроса на собственные ценные бумаги со стороны инвесторов, что особенно ощутимо после недавнего сплита (дробления), компания Илона Маска таким образом решила привлечь на бирже капитал.

Речь идет о продаже дополнительных акций на общую сумму в 5 млрд долларов, сообщается в документах производителя электромобилей, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. По информации компании Илона Маска, дополнительные акции будут размещаться на бирже не постоянно, а «периодически» и по «рыночным» ценам.

Как комментируют новое решение эксперты

Аналитик Wedbush Дэн Айвс назвал привлечение капитала путем дополнительного размещения акций на бирже «умным шагом» со стороны Илона Маска и компании в целом. Эксперт отметил, что сегодня инвесторы все больше интересуются ценными бумагами производителей электромобилей, поэтому стратегия Tesla правильная.

Успешный год для Tesla

В 2020 году акции Tesla продемонстрировали одну из лучших динамик роста цены среди других публичных компаний. В частности, с января котировки поднялись более чем 400%. В результате компания Илона Маска стала самым дорогим автопроизводителем мира, опередив таких гигантов индустрии, как Toyota и Volkswagen.

Сплит акций Tesla: что об этом известно

В августе Tesla провела дробление акций, чтобы сделать их более доступными для инвесторов. После сплита стоимость ценных бумаг компании упала с 2200 долларов до 400 долларов.

Разделение акций американского производителя электрокаров привлекло еще больше внимания инвесторов к предприятию и его активов.

Так, в первый день сплита ценные бумаги фирмы подорожали на 12,6%. В результате капитализация Tesla увеличилась до 464,34 миллиарда долларов.

Согласно данным Refinitiv, сегодня в свободном обращении находятся 739,77 млн акций компании Илона Маска. В процентном отношении такое количество составляет 79,3% от общего числа ценных бумаг автогиганта.

Финансовые показатели Tesla: последние данные

-Во втором квартале 2020 года выручка компании опустилась на 4% – с 5,37 млрд долларов до 5,17 млрд долларов. В то же время, прибыль производителя электрокаров достигла 104 млн долларов.

-По сравнению с аналогичным периодом 2019 года Tesla зафиксировала 408 млн долларов ущерба, однако уже с третьего квартала и до сих пор доходы компании начали расти: +143 миллионов долларов, 105 млн долларов и 16 млн долларов. Следовательно, предприятию Илона Маска впервые за всю историю своей деятельности удалось завершить четыре квартала подряд «в плюсе». Такие успешные финансовые результаты Tesla являются одними из критериев для включения компании в американский индекс S&P 500.