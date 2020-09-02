Рубль обвалился на заявлении Германии об отравлении Навального «Новичком»

Рубль ускорил падение на Московской бирже в среду на фоне заявлений правительства ФРГ о том, что российский политик Алексей Навальный был отравлен ядом из семейства «Новичок».Впервые с марта курс доллара за один торговый день подскочил на 2 рубля, одним «рывком» отыграв неделю снижения.

На 17.47 мск сделки с расчетами «завтра» заключаются по 75,52 рубля за доллар — на 1,95 рубля выше, чем на закрытии сессии во вторник.

Евро, начинавший день на отметке 87,7625 рубля, подорожал рекордно с апреля (на 1,95%), до 89,38 рубля.

Лаборатория Бундесвера, исследовав пробы Навального, обнаружила «несомненное указание» на отравление ядом, аналогичным «Новичку», заявило правительство ФРГ.

Это боевое нервно-паралитическое вещество, и тот факт, что оно было использовано, для нападения на Навального, является «вопиющим», говорится в заявлении немецкого кабмина.

Берлин требует от Москвы объяснений и будет консультироваться с партнерами по НАТО и ЕС, чтобы выработать совместный ответ. Также будет уведомлена Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Навальный остается на ИВЛ в реанимации, симптомы отравления продолжают спадать, сообщила клиника «Шарите».

США подготовили жесткие санкции против России, которые будут введены, если отравление Навального подтвердится. Об этом замгоссекретаря США Стивен Биган сообщили главе МИД Сергею Лаврову на переговорах в Москве 26 августа.

Ответные меры будут такими, что на их фоне «померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году», цитировал ранее угрозы Бигана российский МИД.

На опасениях санкций вслед за рублем покатились по наклонной рынок акций и котировки государственного долга.

Индекс МосБиржи спикировал на 1,9% чуть больше чем за час (с 3001,49 до 2946,29 пункта) а суммарная капитализация входящих в него компаний просела на 240 млрд рублей. Индекс РТС упал на 3,4%, до 1232,18 пункта, обновив минимум с конца июня. Гонку вниз возглавили акции госбанков: Сбербанке дешеевет на 2,32%, ВТБ — на 1,83%.

Индекс RGBI, отслеживающий цены государственных облигаций снижается впервые после четырех дней роста — на 0,19%, до 153,64 пункта.