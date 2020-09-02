Режиссер Райан Мерфи и его супруг Дэвид Миллер стали родителями в третий раз

54-летний режиссер Райан Мерфи и его муж, 47-летний оперный певец Дэвид Миллер, стали родителями в третий раз — у пары родился сын. Об этом создатель сериала «Американская история ужасов» сообщил вчера в своем инстаграме.

Гриффин Салливан Миллер Мерфи. 18 августа, 3 100 граммов,

— написал он и поделился снимком всех троих детей.

Райан Мерфи и Дэвид Миллер поженились летом 2012 года, а в канун Рождества они впервые стали родителями — на свет появился их сын Логан. Второй сын пары родился спустя еще почти два года — мальчика они назвали Форд. Детей паре родила суррогатная мать.

Это удивительно — быть двумя папами, и у нас есть замечательная суррогатная мать. Это очень вдохновляет, и я с удовольствием делюсь нашей историей с молодыми гей-семьями,

— говорил Мерфи.

Два года назад он рассказал, что у их сына Форда была диагностирована нейробластома. Лечение мальчик проходил в детской больнице Лос-Анджелеса, которой Мерфи пожертвовал 10 миллионов долларов. Через год режиссер рассказал о состоянии здоровья сына и заявил, что ему удалось побороть болезнь.

Честно говоря, я до сих пор не оправился эмоционально. А вот Форд это сделал. Ему исполнилось пять лет неделю назад. И я горжусь тем, что он вылечился от рака,

— отметил он.