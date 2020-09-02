Помпео: США намерены усилить экономическое давление на Китай

Соединенные Штаты намерены усиливать меры экономического воздействия на Китай, заявил глава Госдепа Майк Помпео в интервью телеканалу Fox Business.

По его словам, заявления по этому поводу будут сделаны «в ближайшие дни и недели». Помпео заявил, что за последние 20 лет США потеряли «миллионы рабочих мест» из-за того, что предыдущие власти страны не обращали внимания на действия КНР, и добавил, что «президент Трамп будет противостоять им на каждом фронте».

Для примера Помпео напомнил об ограничениях, введенных против китайской телекоммуникационной компании Huawei, и пообещал «еще более широкие усилия».