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Помпео: США намерены усилить экономическое давление на Китай

Соединенные Штаты намерены усиливать меры экономического воздействия на Китай, заявил глава Госдепа Майк Помпео в интервью телеканалу Fox Business.

По его словам, заявления по этому поводу будут сделаны «в ближайшие дни и недели». Помпео заявил, что за последние 20 лет США потеряли «миллионы рабочих мест» из-за того, что предыдущие власти страны не обращали внимания на действия КНР, и добавил, что «президент Трамп будет противостоять им на каждом фронте».

Для примера Помпео напомнил об ограничениях, введенных против китайской телекоммуникационной компании Huawei, и пообещал «еще более широкие усилия».

2 сентября, 2020 | Tags: | Category: Новости, США ﻿
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